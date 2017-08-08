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Опухоль Алана

08.08.2017 20:00
Опухоль Алана

Sci-fi триллер «Злокачественный человек», основанный на одноименном комиксе от режиссера «Заклятия» Джеймса Вана, обрел нового режиссера в лице Ребекки ТомасОчень странные дела»).

Комикс «Malignant Man», выпущенный в 2011 году Boom! Studios, рассказывал об Алане Гейтсе, неизлечимо больном раком мозга, вскоре выясняющем, что его опухоль на самом деле является загадочным паразитом. Используя невероятные, потусторонние силы, Алан начинает борьбу со зловещей организацией, скрывающейся в тени общества, попутно открывая тайны из своего прошлого.

Ранее постановщиком проекта планировал стать Брэд ПэйтонРазлом Сан-Андреас», «Путешествие 2: Таинственный остров»). Сценаристом адаптации назначен новичок Зак Олкевиц, в продюсерах картины значится сам Джеймс Ван, являющийся соавтором оригинального комикса. Впервые фильм был анонсирован еще в 2014 году, но дата начала съемок до сих пор не утверждена.

 

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