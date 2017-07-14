Остановить Кали

08:00Лапы вверх!
10 фильмов о войнах людей с разумными животными
Netflix поделились тизером и кадрами из третьего сезона криминального сериала «Нарко». Разделавшись с печально известным наркобароном Пабло Эскорбаром, бравый агент ОБН Хавьер Пенья в исполнении Педро Паскаля приступит к беспощадной борьбе с картелем Кали.
Жозе Падилья («РобоКоп», «Элитный отряд») и Эрик Ньюман («Дитя человеческое», «Рассвет мертвецов») снова выступят в качестве исполнительных продюсеров. На экранах 3 сезон «Нарко» окажется 1 сентября.
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