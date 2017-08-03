08:00Начни с улыбки
13 звезд Голливуда, начинавших карьеру с комедий
Канал NBC приступил к разработке перезапуска культового сериала 1980-х «Полиция Майами: Отдел нравов». Исполнительными продюсерами проекта выступят Вин Дизель и Крис Морган (франшиза «Форсаж»).
ТВ-шоу готовится уже несколько месяцев, руководит им продюсер Шэйна Уотерман, являющаяся главой компании Дизеля «One Race Television». Сценаристом ребута «Полиции Майами» назначен Питер Макманус, приложивший руку к недавней телеадаптации «Мглы» Стивена Кинга.
Премьера сериала намечена на телесезон 2018-2019 года.
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