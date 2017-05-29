Дебютный трейлер фильма «Салют-7», сюжет которого основан на реальных событиях и повествует о полете к станции Салют-7, с технической точки зрения считающегося самым сложным в истории мировой космонавтики. Главные роли в проекте сыграли Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко.

1985 год. Советская космическая станция Салют-7, находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы, посылаемые из центра управления полетом. Падение станции, являющейся гордостью советской науки и космонавтики, может обернуться не только потерей имиджа страны, но и трагедией с человеческими жертвами. Чтобы узнать причины аварии и предотвратить катастрофу, необходимо отправить на орбиту людей. Однако никто никогда не стыковался в космосе с неуправляемым объектом.

Режиссером ленты выступил Клим Шипенко («Любит не любит»), он же написал сценарий вместе с Алексеем Чуповым и Натальей Меркуловой. В касте также значатся Мария Миронова, Оксана Фандера, Александр Самойленко, Любовь Аксенова и Виталий Хаев.

Выход картины на широкие экраны ожидается этой осенью.