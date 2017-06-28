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Паучий кофе

28.06.2017 00:10
Паучий кофе

Забавный промо-ролик блокбастера «Человек-паук: Возвращение домой», в котором Спайди забежал в одну из нью-йоркских кофеен, напугав посетителей и попавшись на глаза Стэну Ли.

Поработав с Мстителями в фильме «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер (Том Холлэнд) возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл ЧернасДжон ФавроЗендая Коулман, Кеннет Чой, Лора ХаррьерАнгур РайсДжейкоб БаталонЛоган Маршалл-ГринБоким Вудбайн, Дональд Гловер, Мартин Старр и другие. Сценарий написали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. ГолдштейнКаникулы»).

Премьера «Возвращения домой» намечена на 6 июля.

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