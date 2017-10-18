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Новости кино

Пазл палача

18.10.2017 13:50
Пазл палача

Вышел первый трейлер криминального триллера «Виселица» Джонни Мартина, главные роли в котором исполнили Аль ПачиноКарл Урбан и Бриттани Сноу.

В центре сюжета находится детектив из отдела убийств, объединяющийся с криминальным психологом для поимки серийного убийцы, который совершает свои преступления в стиле детской игрой «Виселица».

Дата релиза картины не уточняется.

 
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