Пазл палача

17.10Говорящие с призраками
12 лучших «воображаемых друзей» в кино и на ТВ
Вышел первый трейлер криминального триллера «Виселица» Джонни Мартина, главные роли в котором исполнили Аль Пачино, Карл Урбан и Бриттани Сноу.
В центре сюжета находится детектив из отдела убийств, объединяющийся с криминальным психологом для поимки серийного убийцы, который совершает свои преступления в стиле детской игрой «Виселица».
Дата релиза картины не уточняется.
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