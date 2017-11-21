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Печаль Бенджи

21.11.2017 11:10
Печаль Бенджи

Режиссер Кристофер МакКуорри выложил несколько фото со съемок шестой части «Миссия: Невыполнима», на которых он запечатлел потрясающие норвежские пейзажи и меланхоличного Саймона Пегга.

К образу Итана Ханта вернулся Том Круз (уже успевший получить травму во время исполнения трюка для фильма), также в актерский состав входят Ребекка ФергюсонШон ХаррисАлек Болдуин, Анджела БассеттГенри КавиллВанесса КирбиМишель Монахэн и Винг Рэймз

Премьера шпионского боевика намечена на 27 июля 2018-го.

 

 

 

 


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