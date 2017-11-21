Печаль Бенджи

20.11Голыми руками
13 лучших экранных супергероев, не имеющих суперспособностей
Режиссер Кристофер МакКуорри выложил несколько фото со съемок шестой части «Миссия: Невыполнима», на которых он запечатлел потрясающие норвежские пейзажи и меланхоличного Саймона Пегга.
К образу Итана Ханта вернулся Том Круз (уже успевший получить травму во время исполнения трюка для фильма), также в актерский состав входят Ребекка Фергюсон, Шон Харрис, Алек Болдуин, Анджела Бассетт, Генри Кавилл, Ванесса Кирби, Мишель Монахэн и Винг Рэймз.
Премьера шпионского боевика намечена на 27 июля 2018-го.
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