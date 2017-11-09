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Новости кино

Передав эстафету

09.11.2017 20:45
Передав эстафету

BBC выложили первый кадр из нового сезона sci-fi сериала «Доктор Кто» с участием Джоди УиттакерЧерное зеркало», «Убийство на пляже»), которая придет на смену Питеру Капальди и станет 13-м Доктором.

Шоураннером грядущего сезона назначен Крис Чибнелл ‒ создатель «Убийства на пляже», ранее уже работавший над сценариями нескольких эпизодов «Доктора Кто». Последнее появление Капальди в сериале состоится в специальном Рождественском выпуске, озаглавленном «Доктора».

 


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