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Пережив Рагнарёк

04.05.2017 14:00
Пережив Рагнарёк

Крис Хемсворт усиленно готовится к съемкам в масштабном экшене Marvel «Мстители: Война бесконечности», где Тор вместе с огромной командой супергероев будет противостоять космическому злодею Таносу.

Съемочный процесс «Войны бесконечности» стартовал в январе и продлится до конца июня-начала июля. Пока что безымянных «Мстителей 4» начнут снимать, по словам Кевина Файги, уже в августе. Режиссерами обеих картин выступают братья Руссо, над сценарием работали Кристофер Маркус и Стивен МакФили.

Помимо шестерки героев из одноименной команды в «Войне бесконечности» поучаствуют Стражи Галактики (Звёздный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Мантис, Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Капитан Марвел (дебют Бри Ларсон в киновселенной), Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг, Черная Пантера и Человек-паук. Образ Таноса воплощает Джош Бролин.

Российская премьера третьих «Мстителей» намечена на 3 мая 2018 года.

 

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