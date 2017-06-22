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Пилот Сокола

22.06.2017 18:00
Пилот Сокола

Рон ХовардКод да Винчи», «Аполлон 13») официально назначен на пост режиссера спин-оффа «Звёздных Войн» о Хане Соло, который два дня назад покинули Фил Лорд и Кристофер Миллер. Планируется, что съемки фильма возобновятся 10 июля и продлятся еще примерно три с половиной недели.

Сценарий первого «сольника» саги, рассказывающего о становлении Хана Соло (Олден Эренрайк) в качестве контрабандиста, вора и негодяя, до того, как Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби встретили его в Мос Эйсли, написали Лоуренс Кэздан и Джон Кэздан. Сюжет ленты сосредоточится на молодых годах Хана (в промежутке, когда ему было от 18 до 24 лет), а также расскажет о том, как он получил свой знаменитый «Тысячелетний Сокол», как впервые встретился с Чубаккой и при каких обстоятельствах взял себе имя «Хан Соло».

Лучшего друга Хана, Лэндо Калриссиана, сыграет Дональд Гловер, а наставника по имени Беккет – Вуди Харрельсон. В образе центрального антагониста появится Майкл К. Уильямс, главную женскую роль получила звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Также в касте значатся Тэнди НьютонФиби Уоллер-Бридж и Йонас Суотамо, который снова примерит на себя костюм Чубакки.

Премьера космического блокбастера запланирована на 25 мая 2018 года.

 

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