План Прайса

Брюс Уиллис, Сэмюэль Л. Джексон и Сара Полсон в перерыве между съемками триллера «Стекло» М. Найт Шьямалана. Также в касте продолжения «Неуязвимого» и «Сплита» значатся Джеймс МакЭвой, Спенсер Трит Кларк, Аня Тэйлор-Джой и Шарлэйн Вудард.

Действие сюжета развернется вскоре после финала «Сплита». Дэвид Данн (Брюс Уиллис) начинает преследование таинственного мужчины со сверхспособностями по прозвищу Зверь (Джеймса МакЭвой) и в итоге встречается с ним. Однако в дело вмешивается Элайджа Прайс (Сэмюэл Л. Джексон), который хранит секреты как Данна, так и Зверя / Кевина Крамба.

Шьямалан выступает в качестве режиссера и сценариста картины, а Джейсон Блум снова взял на себя обязанности продюсера. На российские экраны «Стекло» попадет 24 января 2019 года.