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Пленная душа

25.05.2017 10:00
Пленная душа

Третий сезон «Твин Пикс» вернет на экраны подавляющее большинство участников оригинального каста, однако некоторые звезды сериала остались за бортом – среди них Джоан Чен, игравшая Джози Пэккард. Впрочем, Чен решила сама возродить свою героиню, написав Дэвиду Линчу психоделическое письмо от её лица.

Еще во времена съемок второго сезона актриса лично попросила сценаристов «убрать» её персонажа, поэтому в эпизоде «Осужденная женщина» Джози Пэккард внезапно умирает после столкновения с агентом Купером. Но смерть не стала пределом для Пэккард, и в этой же серии нам показали, как её душа вселилась в ручку деревянного комода в комнате отеля.

В итоге дальнейшая судьба «духа» Джози так и осталась не проясненной. Несмотря на надежды фанатов, третий сезон также не даст ответов по этому поводу, поскольку Линч и сценарист Марк Фрост попросту не смогли придумать, как органично вписать героиню Чен в сюжет. Поэтому актриса решила лично завершить историю Джози Пэккард, в шутку написав Линчу письмо от её лица (публикуемое The Hollywood Reporter):

«Дорогой Дэвид,

Я пишу тебе из деревянной ручки комода, в которой я была заперта на протяжении последних двадцати лет, тоскливо мечтая о свободе. Я слышу голоса, нашептывающие слухи о возвращении в мое тело, и я умоляю тебя, о Создатель, позволь же мне вернуться. Кажется, возможности того, кем я стану стать, столь же бесконечны, как и твое фантастическое воображение.

Из своего комода я иногда наблюдаю, как чужие тела возятся, потеют и содрогаются в конвульсиях от похоти, и я тоже жажду возвращения к своей физической форме, некогда сильной и гибкой, а теперь старой и сморщенной, или, возможно, наоборот полной и ставшей более плодородной с возрастом.

Часто вспоминаю о Джуди, моей сестре-близнеце, представляю её заваливающейся пьяной в эту комнату с комодом, который держит меня в плену, и внезапно сгорающей из-за невероятного уровня алкоголя в её крови. Я мысленно представляю, как она горит; любуюсь ярким цветом огня, захватывающего также и комод, чувствую энергию от того, что когда-то было её духом. Мы могли бы жить вместе в одном теле, подобно тому, как мы жили в утробе нашей матери. Наши души могли бы снова находиться в одной бочке, заставляя нас бороться за лидерство, пространство, существование. “Джози, я вижу твое лицо”, и на этот раз, наконец-то, уже я смогла бы вселиться в тело Джуди как паразит.

Или же физическая вселенная просто раздавит меня? Покажутся ли звуки летающих мух  мучительными и необузданными для моих барабанных перепонок? Будет ли каждый микроб пугать меня, не давая укрыться от наглого бурления природы в её самой чистой форме, подобно чашкам Петри, пропитанных постоянно разрастающейся жизнью? Или же все живые существа Земли побледнеют в сравнении с бесчисленными потерянными душами, запертыми между мирами, и их криками, которые не принадлежат ни людям, ни святым? Слышишь ли ты мое шуршание в занавесках, или шепот в толпе, отражающийся непонятным эхом? Не кажется ли тебе, что я достаточно насиделась в чистилище? Разве не пришло время позволить мне увидеться с моим создателем в последний раз, чтобы хотя бы попрощаться с ним?

Твоя Джози».

 

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