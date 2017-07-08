Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
В паутине сомнений.
15 актеров, которые могли стать частью вселенной Человека-паука
Чеснок и кол - мои документы.
10 самых необычных охотников на вампиров в кино
Крутое пике.
10 актеров, в один миг профукавших все, что имели
Я устал, я ухожу.
9 актеров, пожелавших убить своих персонажей
Первобытный страх.
10 фильмов по мотивам популярных фобий
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Пляж Оуэна

08.07.2017 11:30
Пляж Оуэна

Крис Прэтт и Брайс Даллас Ховард на первых фотографиях со съемок фильма «Мир Юрского периода: Павшее королевство». Релиз сиквела «Мира Юрского периода» намечен на июнь следующего года.

Режиссерское кресло проекта занимает Хуан Антонио Байона. Автором сценария выступили Колин Треворроу и Дерек Коннолли. В каст также записались Тоби Джонс, Рэйф Сполл, Джеральдин Чаплин, Джеймс Кромуэлл, Тед Левайн, Даниэлла Пинеда, Джастис Смит и Джефф Голдблюм, вернувшийся к образу математика Яна Малкольма. Продюсированием фильма занимаются Фрэнк Маршалл и Стивен Спилберг.

Премьера второго «Мира Юрского периода» состоится 22 июня 2018 года.

 

 

 

 

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Дальше без меня. 10 грядущих сиквелов, потерявших оригинальных актеров (Евгений Ухов, Film.ru)
22.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Дальше без меня

Не так много в мире осталось актеров, которые сознательно не желают связывать себя с большими франшизами и не подписываются на продолжения  →
Верная ставка. 10 грядущих картин, которым по силам собрать миллиард долларов (Евгений Ухов, Film.ru)
19.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Верная ставка

Заработать в прокате миллиард долларов до сих пор считается в Голливуде грандиозным достижением  →
Из бомжей в звезды. 10 голливудских знаменитостей, которые в прошлом были бездомными (Борис Иванов, Film.ru)
24.04.2016
Борис Иванов, Film.ru

Из бомжей в звезды

Жизнь голливудского актера переменчива. Сегодня ты мечтаешь о «кушать подано» и живешь в машине-развалюхе, потому что не можешь заплатить даже за крохотную комнатушку, а завтра тебя...  →
Один из нас. Почему Крис Прэтт стал суперзвездой и попал в «Мир Юрского периода» (Борис Иванов, Film.ru)
08.06.2015
Борис Иванов, Film.ru

Один из нас

Голливуд, как акула, не может остановиться. Он вечно рыщет в поисках новых спецэффектов, новых многолетних франшиз, новых талантливых режиссеров… И, конечно, новых звезд, которые могли бы...  →
показать еще

Новости по теме

22.06.2017
Первый тизер-постер и полное название сиквела «Мира Юрского периода»
09.05.2017
Джефф Голдблюм о сиквеле «Мира Юрского периода».
28.04.2017
Джеймс Кромуэлл о своей роли в сиквеле «Мира Юрского периода».
26.04.2017
Джефф Голдблюм сыграет в сиквеле «Мира Юрского периода».
08.04.2017
Крис Прэтт на кадре из «Стражей Галактики. Часть 2».

 

Свежие рецензии


Главное

Укуси меня, паук!
08:00
Укуси меня, паук!
8 супергеройских способностей, вдохновивших ученых на открытия
Не так все было!
07.07
Не так все было!
10 фильмов, основанных на «реальных событиях», которых на самом деле не было
В паутине сомнений
06.07
В паутине сомнений
15 актеров, которые могли стать частью вселенной Человека-паука
Кто все эти люди?
04.07
Кто все эти люди?
10 забытых сериалов, снятых в конце второго тысячелетия
Тебе конец! Но это не точно…
03.07
Тебе конец! Но это не точно…
10 самых нелепых смертельных угроз в адрес актеров кино и ТВ
Одно лицо!
02.07
Одно лицо!
10 актеров, которые играли одни и те же роли в не связанных фильмах
Эта песня хороша, начинай сначала
01.07
Эта песня хороша, начинай сначала
10 грядущих сиквелов, которые послужат началом перезагрузки франшиз
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

9 секс-скандалов с утекшими фото и видео 9 секс-скандалов с утекшими фото и видео
11 произведений Стивена Кинга, которые хочется увидеть на телеэкране 11 произведений Стивена Кинга, которые хочется увидеть на телеэкране
15 фильмов, в которых мог сыграть Киану Ривз 15 фильмов, в которых мог сыграть Киану Ривз
11 сериалов, обязанных своим долгожительством женской сексуальности 11 сериалов, обязанных своим долгожительством женской сексуальности
9 фильмов о смертельно опасных птицах 9 фильмов о смертельно опасных птицах
10 эротических сцен из советского кино 10 эротических сцен из советского кино

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть