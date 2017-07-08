Пляж Оуэна

Крис Прэтт и Брайс Даллас Ховард на первых фотографиях со съемок фильма «Мир Юрского периода: Павшее королевство». Релиз сиквела «Мира Юрского периода» намечен на июнь следующего года.
Режиссерское кресло проекта занимает Хуан Антонио Байона. Автором сценария выступили Колин Треворроу и Дерек Коннолли. В каст также записались Тоби Джонс, Рэйф Сполл, Джеральдин Чаплин, Джеймс Кромуэлл, Тед Левайн, Даниэлла Пинеда, Джастис Смит и Джефф Голдблюм, вернувшийся к образу математика Яна Малкольма. Продюсированием фильма занимаются Фрэнк Маршалл и Стивен Спилберг.
Премьера второго «Мира Юрского периода» состоится 22 июня 2018 года.
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