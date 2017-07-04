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Подарок Рюка

04.07.2017 19:10
Подарок Рюка

Стал доступен локализованный трейлер фильма «Тетрадь смерти» от Netflix – голливудской экранизации знаменитой манги / аниме, созданной Цугуми Обой и Такэси Обатой.

Сюжет посвящен истории старшеклассника Лайта Тернера (Нэт Вулф), в чьи руки попадает сверхъестественная тетрадь, обладатель которой может убить любого известного ему человека, просто вписав в нее имя жертвы, а также причины и обстоятельства смерти. Опьяненный своими новыми богоподобными способностями, Лайт начинает убивать каждого, кто, по его мнению, не заслуживает права жить.

Режиссером ленты стал Адам Вингард (дилогия «ЗЛО», «Тебе конец!», «Гость»), а помогал ему Джейсон Айзенер, постановщик «Бомжа с дробовиком». Над сценарием работали Чарли и Влас ПарлапанидесДжереми Слейтер и Чак Мондри. В актерском составе также значатся Маргарет КуэллиТони АлиШи Уигхэм и Кит Стэнфилд в роли детектива L. Бога смерти Рюка озвучил Уиллем Дефо.

Премьера «Тетради смерти» намечена на 25 августа.

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