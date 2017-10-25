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Поездная бригада

25.10.2017 20:35
Поездная бригада

Драма «15:17 на Париж», новая режиссерская работа Клинта Иствуда, получила дату релиза ‒ 9 февраля 2018 года. В центре внимания находится реальная история о трёх американцах, которые в 2015 году задержали террориста в поезде по пути из Брюсселя в Париж. Троицу главных героев играют непосредственно сами участники события – Энтони СэдлерАлек Скарлатос и Спенсер Стоун.

26-летний уроженец Марокко, вооружившись автоматом АК-47 и внушительным количеством боеприпасов, открыл стрельбу в поезде, планировав убить около 500 человек. Однако среди пассажиров оказались три американца – Сэдлер, Скарлатос и Стоун, которым вместе с членами поездной бригады удалось нейтрализовать боевика.

Автором сценария выступила дебютантка Дороти Блискал. В актерский состав также входят Джуди ГрирДженна ФишерТомас ЛеннонТони ХэйлДжэлил Уайт и другие.

Российская премьера ленты намечена на 15 февраля 2018-го.

 

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