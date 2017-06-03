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Покинув Охотников

03.06.2017 12:00
Покинув Охотников

Съемки «Хищника» режиссера Шейна Блэка официально подошли к концу, и по этому случаю актер Джейкоб Тремблэ поделился новым фото со съемочной площадки.

Самые известные высокоразвитые инопланетные охотники-убийцы возвращаются. После событий первых двух фильмов, когда земляне смогли одолеть воина этой могущественной расы, настало время полномасштабного сражения. Готовы ли люди к новому оружию Хищников, к их отточенным навыкам профессиональных убийц, которые за годы, проведенные в бесчисленных схватках на других планетах, стали еще круче и смертоноснее?

Над сценарием фильма работали Фред Деккер («Робокоп 3», «Взвод монстров») и сам Шейн Блэк. В касте значатся Бойд ХолбрукКигэн-Майкл Ки, Томас Джейн, Тревант Роудс, Аугусто АгилераСтерлинг К. Браун, Оливия Манн, Эдвард Джеймс Олмос, Ивонн Страховски, Джейк Бьюзи, Кайл Страутс, Дуэйн Джонсон и Пол Лэзенби.

На широкие экраны новый «Хищник» попадет 3 августа 2018 года.

 

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