Помощь Барнуму

Зак Эфрон на кадре из мюзикла «Величайший шоумен», сюжет которого посвящен истории американского шоумена Финеаса Тейлора Барнума, основавшего знаменитый бродячий цирк Братьев Ринглинг. Компанию актеру составят Хью Джекман, Мишель Уильямс, Зендая и Ребекка Фергюсон.

Будучи никому неизвестным и почти ничего не имея за душой, Ф.Т. Барнум произвел революцию в мире развлечений XIX-го века, основав один из самых популярных бродячих цирков, гастролирующих в США, молва о котором вскоре вышла далеко за пределы американского континента.



Зак Эфрон воплощает образ харизматичного и успешного театрального продюсера Филиппа, который работал вместе с Барнумом, в итоге став одним из его ближайших друзей. Зендая Коулман сыграла артистку, выполняющую трюки на трапеции, и по совместительству возлюбленную персонажа Эфрона. Ребекка Фергюсон исполнила роль Дженни Линдхе, оперной певицы из Швеции.

Режиссерское кресло проекта досталось Майклу Грейси, сценаристами картины выступили Дженни Бикс («Секс в большом городе») и Билл Кондон («Чикаго», «Красавица и чудовище»).

Российская премьера «Величайшего шоумена» намечена на 4 января 2018 года.