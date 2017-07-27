После катастрофы

Канал HBO анонсировал создание 5-часового мини-сериала о трагедии на Чернобыльской АЭС 1986 года. Образ советского ученого, Валерия Легасова, расследовавшего аварию по заданию Кремля, воплотит Джаред Харрис («Безумцы», «Шерлок Холмс: Игра теней»).
Режиссерское кресло займет Йохан Ренк («Ходячие мертвецы», «Во все тяжкие», «Последние пантеры»), сценарии ко всем эпизодам напишет Крэйг Мэзин («Белоснежка и охотник 2»). Производством сериала также займутся Sky Atlantic, для которых «Чернобыль» станет первым совместным проектом с HBO.
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