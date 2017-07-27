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После катастрофы

27.07.2017 17:15
После катастрофы

Канал HBO анонсировал создание 5-часового мини-сериала о трагедии на Чернобыльской АЭС 1986 года. Образ советского ученого, Валерия Легасова, расследовавшего аварию по заданию Кремля, воплотит Джаред ХаррисБезумцы», «Шерлок Холмс: Игра теней»).

Режиссерское кресло займет Йохан РенкХодячие мертвецы», «Во все тяжкие», «Последние пантеры»), сценарии ко всем эпизодам напишет Крэйг МэзинБелоснежка и охотник 2»). Производством сериала также займутся Sky Atlantic, для которых «Чернобыль» станет первым совместным проектом с HBO.

 

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