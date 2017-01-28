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После революции

28.01.2017 08:30
После революции

Еще один отрывок из второй части экшена «Джон Уик», где персонаж Киану Ривза встречается с героем Лоуренса Фишберна. Это первое совместное появление двух актеров со времен фильма «Матрица: Революция».

Легендарный наемный убийца Джон Уик ушел на покой и планирует вести тихую спокойную жизнь, забыв о жестоких бандитах и кровавых разборках. Но планы рушатся, когда его бывший соратник устраивает заговор с целью захватить контроль над секретной международной гильдией убийц. Много лет назад Джон дал кровную клятву помогать коллеге, и теперь он вынужден вернуться из отставки и вновь взять в руки оружие. Его дорога лежит в далекий Рим, где ему придется вступить в схватку с одними из самых смертоносных убийц в мире и задействовать все свои навыки, чтобы остаться в живых.

Режиссерское кресло занимал Чэд Стахелски, снявший первую часть хитового боевика, над сценарием снова трудился Дерек Кольстад. Также в фильме появятся Иэн МакШэйн, Джон ЛегуизамоБриджет МойнэхэнПитер СтормареРуби Роуз и рэпер Коммон в роли главного злыдня.

Российская премьера «Джона Уика 2» ожидается 9 февраля.

 

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