Поющая Белль

В Сеть попал отрывок из игровой экранизации сказки «Красавица и Чудовище», где Эмма Уотсон в образе Белль исполняет классическую песню «Something There», звучавшую в оригинальном мультфильме 1991 года.

По сюжету, могущественная ведьма заколдовывает принца и его замок за его грубость и обращает принца в Чудовище (Дэн Стивенс). Снять заклятие и вернуть все на свои места может только искренняя любовь девушки, сумевшей разглядеть истинную красоту в глубине его сердца.

Режиссером выступил Билл Кондон, снявший ленты «Сумерки» и «Девушки мечты». Над сценарием же работал Стивен Чбоски («Хорошо быть тихоней»). В актерском составе также значатся Люк Эванс, Эмма Томпсон и озвучившие Когсворта и Люмьера Иэн МакКеллен и Юэн МакГрегор.

На широких экранах «Красавица и Чудовище» окажется 16 марта 2017 года.