Президент и актер

Похоже, что скоро копилка ролей Николаса Кейджа может пополниться новым примечательным образом: актеру предлагают сыграть 40-го президента США Рональда Рейгана.

Как сообщают Page Six, Кейдж на данный момент не ответил на предложение, поскольку, по словам его агента, проект «находится на слишком ранней стадии, чтобы это обсуждать». Авторы пока что безымянной ленты планируют создать довольно лестный байопик, который представит бывшего президента исключительно в положительном свете, в противовес черной комедии «Рейган».

Имена сценаристов и участников съемочной команды, как и предположительная дата релиза фильма, не называются.