Прикрытие Касла

Netflix опубликовали новый постер «Карателя» с участием Деборы Энн Уолл, вернувшейся к образу Карен Пейдж из «Сорвиголовы». Премьера шоу из киновселенной Марвел с Джоном Бернталом в заглавной роли состоится 17 ноября.

Детали сюжета «Карателя» не раскрываются. В актерском составе значатся Бен Барнс, Эбон Мосс-Бакрак, Эмбер Рева, Дэниэл Уэббер, Джейсон Р. Мур, Пол Шульц, Джэйми Рэй Ньюман и Майкл Нэтансон. Шоураннером проекта назначен Стив Лайтфут – исполнительный продюсер «Ганнибала».

Всего в первый сезон войдет 13 серий.