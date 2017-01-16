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Привет из колодца

16.01.2017 12:26
Привет из колодца

Paramount поделились новым дублированным трейлером фильма ужасов «Звонки», третьей ленты из американского цикла франшизы «Звонок». Картина расскажет нам о событиях, которые произошли спустя 13 лет после предыдущей части.

По сюжету, молодая девушка Джулия (Матильда Лутц) начинает волноваться о своем парне по имени Холт (Алекс Роу), когда он начинает исследовать мрачную субкультуру, связанную с загадочной видеокассетой, убивающей своего зрителя через семь дней после просмотра. Джулия жертвует собой, чтобы спасти парня и при этом делает ужасающее открытие: существует также и “фильм в фильме”, которого никто никогда не видел.

Режиссером хоррора выступил Ф. Хавьер Гутьеррес, а сценарий к фильму написали Акива Голдсман, Джейкоб Аарон Эстес и Дэвид Лоука. В каст также вошли Джонни Галэки, Винсент Д’Онофрио и Эйми Тигарден.

На российских экранах «Звонки» окажутся 2 февраля.

 

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