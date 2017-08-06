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Призрак в шкафу

06.08.2017 13:45
Призрак в шкафу

Появились два новых отрывка из фильма ужасов «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» – второй части спин-оффа популярной хоррор-франшизы «Заклятие», снятой режиссером Дэвидом Ф. СандбергомИ гаснет свет…»).

Кукольный мастер, чья единственная дочь трагически погибла 20 лет назад, вместе с женой решают открыть двери своего дома для монахини и нескольких девочек из закрытого сиротского приюта. Но одержимое создание кукольника – Аннабель – пристально наблюдает за детьми и вскоре накрывает их убежище ураганом ужаса и страха.

Российская премьера приквела «Проклятия Аннабель» намечена на 10 августа.

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