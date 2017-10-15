Программа Ареса

Во время беседы с Collider Джаред Лето подтвердил слухи о своем участии в перезапуске фантастической ленты «Трон» и рассказал о нынешнем состоянии проекта. Изначально Лето должен был сыграть Ареса в отмененной третьей части франшизы.

«Первый фильм для меня очень важен, и я уверен, что в рамках этой вселенной осталось еще множество неисследованных вещей. Я буду стараться изо всех сил, чтобы помочь вдохнуть жизнь в новую картину», ‒ говорит актер. «Мы ведем активные переговоры, и все участники крайне заинтересованы в этом проекте. Тем не менее, сейчас он находится на самой ранней стадии».

Ни сценаристом, ни режиссером ребут на данный момент не обзавелся. Известно, что Disney планируют использовать некоторые моменты из сценария третьего «Трона», написанного Джесси Уигатоу и Дэвидом ДиДжилио. Продюсерами выступят Джастин Спрингер, Эмма Ладбрук и сам Джаред Лето.

Оригинальный «Трон» вышел в 1982 году и рассказывал о фантастическом мире, существующем внутри компьютерной программы. Несмотря на скромные кассовые сборы, впоследствии фильм стал культовым и оказал заметное влияние на поп-культуру. В 2010 году был выпущен сиквел «Трон: Наследие», гораздо лучше показавший себя в прокате, но получивший смешанные отзывы критиков.