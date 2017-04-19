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Прогулка Крии

19.04.2017 20:50
Прогулка Крии

Режиссерами супергеройского блокбастера «Капитан Марвел» выступят Анна Боуден и Райан ФлекПрогулка по Миссисипи»), сообщают Variety. Сценарий ленты пишут Мег ЛеФовГоловоломка») и Николь ПерлманСтражи Галактики»).

Кэрол Денверс впервые появилась в комиксах в 1968 году. Дослужившись до майора ВВС США, Кэрол стала работать на Ника Фьюри, пока однажды взрыв психо-магнетонного устройства не привел к трансформации Денверс в гибрид человека и Крии. Так Кэрол Денверс стала Мисс Марвел, а позднее Двойной Звездой и новым Капитаном Марвел.

Премьера картины с Бри Ларсон в заглавной роли запланирована на 8 марта 2019 года.

 

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