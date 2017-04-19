Прогулка Крии

Режиссерами супергеройского блокбастера «Капитан Марвел» выступят Анна Боуден и Райан Флек («Прогулка по Миссисипи»), сообщают Variety. Сценарий ленты пишут Мег ЛеФов («Головоломка») и Николь Перлман («Стражи Галактики»).

Кэрол Денверс впервые появилась в комиксах в 1968 году. Дослужившись до майора ВВС США, Кэрол стала работать на Ника Фьюри, пока однажды взрыв психо-магнетонного устройства не привел к трансформации Денверс в гибрид человека и Крии. Так Кэрол Денверс стала Мисс Марвел, а позднее Двойной Звездой и новым Капитаном Марвел.

Премьера картины с Бри Ларсон в заглавной роли запланирована на 8 марта 2019 года.