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Против предков

10.11.2017 18:30
Против предков

Новый баннер супергеройского сериала Hulu «Беглецы», входящего во вселенную Marvel. Сюжет основан на одноименной серии комиксов Брайана К. Вона и посвящен группе из 6 подростков, узнающих, что их родители на самом деле являются участниками команды злодеев «Прайд».

В центре повествования находятся следующие персонажи: дочь волшебников Нико Минору (Лирика Окано), дочь инопланетян Каролина Дин (Вирджиния Гарднер), дочь мутантов Молли Эрнандес (Аллегра Акоста), сын безумных ученых Чейз Стайн (Грегг Салкин), сын боссов мафии Алекс Уайлдер (Рэнзи Фелиз) и дочь путешествующих во времени преступников Гертруда Йоркс (Ариэла Бэрер). Кроме того, в комиксах фигурировал генетически модифицированный динозавр из 87-го века Олд Лэйс, но неизвестно, появится ли он в сериале.

Над сценарием пилота работали Дрю Пирс («Железный человек 3») и сам Брайан К. Вон. Исполнительными продюсерами выступают создатели сериала «Сплетница» Стефани Сэвидж и Джош Шварц. Также в продюсерах значатся Кевин ФайгиДжеф Лоэб и Джим Чори. Изначально производством проекта занимались Marvel Studios, которые планировали выпустить его в качестве полнометражного фильма.

Премьера 13-серийного сезона «Беглецов» запланирована на 21 ноября.

 


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