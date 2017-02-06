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Прыжки Алисии

06.02.2017 21:45
Прыжки Алисии

В Сеть просочились первые фотографии со съемок новой киноадаптации игры «Tomb Raider» с Алисией Викандер в образе Лары Крофт. Главного антагониста сыграет Уолтон Гоггинс, а роль отца Лары досталась Доминику Уэсту

Сюжет фильма, основанный на перезапуске одноименной компьютерной игры, расскажет впечатляющую историю о превращении главной героини из слабой и доверчивой лондонской девушки в закаленную и бесстрашную искательницу приключений.

Режиссером картины назначен Роар Утхауг («Волна»), автором сценария выступила Женева Робертсон-Дворет («Трансформеры: Последний рыцарь»). Релиз ребута «Лары Крофт» запланирован на 16 марта 2018 года.

 

 

 

 

 

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