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Путь Стрелка

02.05.2017 17:30
Путь Стрелка

Первый трейлер фантастической ленты «Темная Башня» увидит свет уже завтра, а пока Columbia Pictures дали взглянуть на два тизера и анимированные постеры с участием центральных героев.

Сюжет экранизации цикла романов Стивена Кинга посвящен стрелку Роланду Дискейну (Идрис Эльба) – последнему члену древнего рыцарского ордена стрелков. Как и в литературном первоисточнике, речь пойдет о поисках легендарной Тёмной башни, способной удержать этот мрачный мир от полного погружения в хаос и тьму. Основная сюжетная линия лежит вокруг длительного похода по постапокалиптическому миру, напоминающему Америку старого Запада, в котором присутствует магия. Приключения Роланда и его спутников включают в себя посещение и других миров, и временных эпох, например, Нью-Йорк XX века и опустошенный пандемией гриппа мир «Противостояния». Роланд уверен, что, если он дойдёт до центра всех миров, до Тёмной Башни, он сможет подняться на её верхний уровень, чтобы увидеть, кто управляет всем Мирозданием и, возможно, восстановить порядок мира.

Режиссером ленты стал Николай АрсельКоролевский роман»), он же приложил руку к сценарию вместе с Акивой Голдсманом, Андерсом Томасом Йенсеном и Джеффом Пинкером. Каст также составляют Мэттью МакКонахи (Рэндалл Флэгг / Человек в Чёрном), Том Тэйлор (Джейк Чеймберз), Джеки Эрл Хейли (лидер вампиров Сайр), Кэтрин Уинник и Эбби Ли.

Мировая премьера фильма намечена на 4 августа.

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