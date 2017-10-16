Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
А не спеши ты нас хоронить.
15 «последних» фильмов, оказавшихся не последними
Семейный бизнес.
12 актерских династий, снимающихся более полувека
Кровавые Мэри.
10 самых злых экранных королев
Как же мы ошибались….
13 худших фильмов, снятых по сценариям из «Черного списка»
Не хочу учиться!
15 звезд, не окончивших школу
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Рана Скалы

16.10.2017 08:30
Рана Скалы

Дуэйн Джонсон выложил очередное фото съемок фильма «Небоскреб» ‒ приключенческого экшена в стиле «Крепкого орешка» и «Ада в поднебесье». Компанию Скале составят Пабло Шрайбер, Чин Хань и звезда франшизы «Крик» Нив Кэмпбелл.

Сюжет посвящен истории Уилла Форда – бывшего руководителя группы спасения заложников ФБР и по совместительству ветерана войны, нынче занимающегося оценкой уровня безопасности небоскребов. Однажды Форда отправляют на командировку в Китай, где он обнаруживает, что самое высокое и самое безопасное здание в мире объято пламенем, причем в произошедшем тут же обвиняют самого Уилла. Теперь герой находится в бегах, и ему во что бы то ни стало нужно найти настоящих виновных, вернуть себе доброе имя, а также спасти своих жену и детей, оказавшихся на верхних этажах горящего небоскреба.

Режиссером «Небоскреба» выступает Роусон Маршалл Тербер («Полтора шпиона»), в качестве продюсера проекта значится Бо Флинн, работавший над «Спасателями Малибу» и «Разломом Сан-Андреас».

Российская премьера «Небоскреба» состоится 12 июля 2018 года.

 

 7

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

10.09.2017
Дуэйн Джонсон на фото со съемок боевика «Небоскреб».
05.09.2017
Дуэйн Джонсон на съемках боевика «Небоскреб».
24.06.2017
Звезда франшизы «Крик» сыграет в «Небоскребе» с Дуэйном Джонсоном.
16.03.2017
Синопсис и дата выхода «Небоскреба» с Дуэйном Джонсоном.
27.05.2016
Дуэйн Джонсон снимется в «Небоскребе».

 

Свежие рецензии


Главное

Говорящие с призраками
08:00
Говорящие с призраками
12 лучших «воображаемых друзей» в кино и на ТВ
Мистер «Оскар»
16.10
Мистер «Оскар»
10 лучших фильмов продюсера Харви Вайнштейна
А теперь не смотри
15.10
А теперь не смотри
13 эпизодов известных сериалов, показ которых был отменен
Счастье для всех
14.10
Счастье для всех
10 детских мультсериалов, которые обожают взрослые
А ты правда продюсер?
13.10
А ты правда продюсер?
12 актеров, которых обманом заманили в фильм
Девушки с обложки
12.10
Девушки с обложки
15 актрис с обложек Playboy
Ну очень странные дела
10.10
Ну очень странные дела
13 фантастических фильмов и сериалов, вдохновленных реальными событиями
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

11 самых отвратительных кинопоцелуев 11 самых отвратительных кинопоцелуев
10 актрис, которые могли бы сыграть Джеймса Бонда 10 актрис, которые могли бы сыграть Джеймса Бонда
12 фильмов, загубивших актерские карьеры 12 фильмов, загубивших актерские карьеры
10 лиц Екатерины Гусевой 10 лиц Екатерины Гусевой
13 безумных ученых в кино и на ТВ 13 безумных ученых в кино и на ТВ
13 эпизодов известных сериалов, показ которых был отменен 13 эпизодов известных сериалов, показ которых был отменен

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть