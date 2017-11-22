Распуская руки

Режиссер и один из основателей студии Pixar Джон Лассетер получил обвинения в неподобающем поведении от нескольких своих подчиненных. В связи с этим Лассетер ушел в полугодовой отпуск, временно покинув пост креативного директора Pixar и Walt Disney Animation.
Сотрудники компании сообщают, что режиссер любил часто «хватать, целовать и комментировать их внешний вид». Жалобу против Лассетера выдвинула в том числе и сценаристка Рашида Джонс, работавшая над «Историей игрушек 4» вместе с Уиллом МакКормаком. Джонс покинула проект сразу после того, как Лассетер стал сексуально домогаться её.
В официальном обращении режиссер заявил, что сожалеет о своих действиях и принес извинения всем тем, кого он «мог обнять против их воли или любым другим жестом или действием пересечь грань дозволенного». Студия поддержала решение Лассетера временно оставить пост креативного директора.
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