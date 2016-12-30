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Разные характеры

30.12.2016 12:46
Разные характеры

По следам истории с опровержением слухов о камео Дэдпула в «Логане», Райан Рейнольдс все же решил объяснить подробнее, почему двум легендарным персонажам пока что не суждено сойтись в одном фильме.

«Нет, я по-прежнему хочу увидеть совместную ленту Дэдпула и Росомахи. Но “Логан” – это отдельная и прекрасная в своей уникальности вещь. Большой болтун в красном трико только бы всё испортил», – написал актер.

Действие сюжета третьей сольной картины о Росомахе разворачивается в 2024 году. Большинство мутантов мертво, команда Людей Икс перестала существовать. Мир изменился – в нем нет места таким, как Логан (Хью Джекман). Постаревший и покалеченный жизнью герой, который давно перестал называть себя Росомахой, доживает свои последние дни, находя утешение в бутылке и заботе о страдающем от болезни Альцгеймера Чарльзе Ксавье (Патрик Стюарт), чья память с каждым днем становится всё хуже, а силы нестабильны. Сам Логан уже давно не тот неуязвимый воин – его способность к регенерации стремительно угасает, а старые раны отзываются невыносимой болью.

Но судьба вынуждает Логана вновь выпустить когти, когда он встречает своего клона – маленькую девочку по имени Лаура Кинни, также известную как Икс-23 (Дафна Кин), за которой охотится могущественная корпорация «Трансиджен», превращающая оставшихся в живых мутантов в машины смерти и планирующая с их помощью погрузить мир в хаос.

Антагонистом выступит доктор Зандер Райс – ученый-садист из «Оружия Икс», причастный к появлению на свет женского клона Росомахи, Икс-23. Ранее Брайан Сингер сообщал, что в «Логане» появится и легендарный суперзлодей Мистер Синистер – глава ESSEX Crop. Натаниэль Эссекс, сыгравший важную роль в создании Лауры. Врагами Росомахи также выступят киборги-суперзлодеи из банды Риверз под предводительством Дональда Пирса (Бойд Холбрук) и члены печально известной организации «Оружие Икс».

Сценарий написали Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049») и Дэвид Джеймс Келли. В актерском составе также значатся Стивен Мерчант (мутант-альбинос Калибан), Эрик Ла СалльДорис МоргадоЭлизабет Родригес и Элиз Нил.

На широких экранах «Логан» окажется 2 марта 2017 года.

 

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