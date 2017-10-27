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Редкий случай

27.10.2017 11:50
Редкий случай

В Литовский прокат вышел официальный ремейк фильма Павла Руминова «Статус: Свободен», за первые три уик-энда собравший 410 000 евро. На протяжении трех недель он занимает первую позицию в литовском прокате, обгоняя даже голливудские новинки, в том числе «Бегущего по лезвию 2049». По прогнозу прокатчика общие сборы достигнут 500 000 евро (для сравнения: такие суммы в литовском прокате собирали только «50 оттенков серого» и «Форсаж 8».  У «Викинга» ‒ 140 000, у «Ла-Ла Ленда» – 112 000).

Ремейк от режиссера Андриуса Жюраускаса под названием «Как вернуть ее за 7 дней» сделан практически без отступлений от оригинала, он не только переснят кадр в кадр с сохранением ракурсов оригинальной версии, но даже исполнители главных ролей подбирались с учетом портретного сходства с российскими актерами – Данилой Козловским и Елизаветой Боярской.

 

«Когда мы получили ролик литовского “Статуса”, мы сначала подумали, что это чья-то шутка, розыгрыш», ‒ говорит продюсер и исполнитель главной роли в картине «Статус: Свободен» Данила Козловский. «Мы совершенно забыли, что продали права на ремейк год назад. Тогда мы порадовались сделке и пошли работать дальше. И вдруг литовские коллеги прислали трейлер и сообщили об отличных сборах! Это и трогательно, и смешно, и очень круто одновременно! Теперь мечтаю увидеть китайский ремейк картины!».

 «Мы считаем, что сюжет фильма не просто оригинальный, но и универсальный, юмор – зубодробительный, в связи с чем надеемся, что это не последний ремейк этого фильма», ‒ говорит продюсер ленты Сергей Ливнев.

 

 «В современной российской кинопрактике это, видимо, первый подобный случай», ‒ говорит продюсер «Статус: Свободен» Сергей Бобза. «Истории известны иностранные ремейки советской киноклассики ‒ например, фильм “А зори здесь тихие” 10 лет назад был переснят в Китае. Также нередки случаи создания ремейков на современные российские сериалы. Но ремейков игровых успешных картин, насколько мне известно, еще не было.  Это первый прецедент. И, надеемся, не последний. По имеющейся публичной информации китайское отделение Sony Pictures приобрело права на ремейк фильма Марюса Вайсберга8 первых свиданий».

Напомним, что оригинальный фильм «Статус: Свободен» вышел в широкий прокат в январе 2016 года, получил множество положительных оценок критиков и собрал более 170 миллионов рублей.

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