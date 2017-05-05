Решение мэтра

Культовый режиссер Дэвид Линч заявил об уходе из полнометражного кино. В беседе с The Sydney Morning Herald постановщик рассказал о своем разочаровании в современной киноиндустрии и подтвердил, что «Внутренняя империя» останется его последним фильмом.
«Всё стало слишком другим. Так много замечательных картин приносят скудные сборы, а фильмы наподобие тех, что сейчас собирают отличную кассу, я не хочу снимать», – говорит Линч. На прямой вопрос журналиста о том, останется ли вышедшая в 2006 году «Внутренняя империя» последней полнометражной лентой режиссера, Линч ответил «Да, останется».
Премьера третьего сезона мистического сериала «Твин Пикс», все 18 эпизодов которого срежиссированы Дэвидом Линчем, ожидается 21 мая.
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