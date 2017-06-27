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Родная башня

27.06.2017 00:00
Родная башня

IMAX-постер супергеройской ленты «Человек-паук: Возвращение домой», в очередной раз напоминающий, что в фильме есть Железный Человек со Старк Тауэр и «плохой чувак», сыгранный Майклом Китоном.

Поработав с Мстителями в фильме «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер (Том Холлэнд) возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл ЧернасДжон ФавроЗендая Коулман, Кеннет Чой, Лора ХаррьерАнгур РайсДжейкоб БаталонЛоган Маршалл-ГринБоким Вудбайн, Дональд ГловерМартин Старр и другие. Сценарий блокбастера написали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. ГолдштейнКаникулы»).

На экраны сольная лента о «Человеке-пауке» из киновселенной Марвел попадет 6 июля.

 

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