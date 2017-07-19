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Конкурс

Розыгрыш билетов

19.07.2017 19:30
Розыгрыш билетов

27 июля в широкий прокат выходит фильм «2pac: Легенда», однако у наших читателей есть шанс попасть на спецпоказ биографической ленты, который пройдет 26 июля в кинотеатре «Каро 8 Атриум»! 

Вы также можете поучаствовать в розыгрыше пригласительных билетов ВКонтакте и Фэйсбуке. Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену.

Удачи!

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