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Ручная работа

18.04.2017 23:16
Ручная работа

В Сеть просочился промо-арт к фильму  «Человек-паук: Возвращение домой», который дает возможность получше разглядеть самодельный костюм главного героя. Премьера сольного фильма о Человеке-Пауке с Томом Холлэндом в образе титульного персонажа состоится 6 июля.

Поработав с Мстителями в фильме «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл ЧернасДжон ФавроЗендая КоулманКеннет Чой, Лора Харрьер, Ангур РайсДжейкоб БаталонЛоган Маршалл-ГринБоким ВудбайнДональд Гловер, Мартин Старр и другие. Режиссером выступил Джон Уоттс («Полицейская машина»), сценарий же написали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн («Каникулы»).

 

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