Счастливчик Бонд

Криминальная комедия «Удача Логанов» от режиссера Стивена Содерберга обзавелась первым трейлером и постером. Роли в фильме сыграли Дэниэл Крэйг, Адам Драйвер, Ченнинг Татум, Хилари Суэнк, Сет МакФэрлэйн, Кэтрин Хейгл, Себастьян Стэн и Брайан Глисон.
Сюжет картины рассказывает о двух братьях – Джимми (Татум) и Клайде (Адам Драйвер), решивших провернуть хитрое ограбление, использовав гонки Coca-Cola 600 в Северной Каролине как прикрытие.
Мировая премьера комедийного экшена ожидается 18 августа.
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