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Счастливчик Бонд

29.05.2017 08:30
Счастливчик Бонд

Криминальная комедия «Удача Логанов» от режиссера Стивена Содерберга обзавелась первым трейлером и постером. Роли в фильме сыграли Дэниэл Крэйг, Адам Драйвер, Ченнинг Татум, Хилари Суэнк, Сет МакФэрлэйн, Кэтрин Хейгл, Себастьян Стэн и Брайан Глисон.

Сюжет картины рассказывает о двух братьях – Джимми (Татум) и Клайде (Адам Драйвер), решивших провернуть хитрое ограбление, использовав гонки Coca-Cola 600 в Северной Каролине как прикрытие.

Мировая премьера комедийного экшена ожидается 18 августа.

 

 
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