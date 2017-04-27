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Серебряное кресло

27.04.2017 12:00
Серебряное кресло

Фильм «Хроники Нарнии: Серебряное Кресло» обзавелся режиссером в лице Джо ДжонстонаПервый мститель», «Джуманджи»), сообщают Variety. Четвертая часть кинофраншизы станет перезапуском фэнтезийного цикла.

Автором сценария экранизации одноименного романа К.С. Льюиса назначен Дэвид МагиЖизнь Пи», «Волшебная страна»). Продюсированием ленты занимаются Марк Гордон и C.S. Lewis Company. Ранее Гордон заявлял, что «это будет абсолютно новая серия. Все новое. Новые персонажи, другие режиссеры, новая команда».

Дата выхода картины в прокат на данный момент неизвестна.

 

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