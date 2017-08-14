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Шпионский метод

14.08.2017 13:45
Шпионский метод

В то время как авторы современных блокбастеров и телесериалов всё чаще сталкиваются с утечками сценариев, Марвел почти всегда удается сохранить спойлеры и детали сюжета своих кинопроектов в тайне вплоть до премьеры. О том, какими способами студия добивается таких результатов, рассказал участник каста «Чёрной Пантеры» Стерлинг К. Браун.

«Работа над фильмами Марвел во многом напоминает участие в секретных программах. Сначала они присылают вам сценарий, но не в печатном виде. Затем скрипт буквально исчезает, прямо как в “Миссии: Невыполнима”. Ссылка просто самоуничтожается», ‒ объясняет Браун. «На съемках они дают прочитать только сцены с твоим участием, и по окончании съемочного дня эти страницы сценария необходимо вернуть. Однажды я забыл сдать свои листы, так они приехали ко мне в отель и забрали их под роспись. В общем, эти ребята не шутят».

Релиз «Чёрной Пантеры» с Чедвиком Боузманом в заглавной роли намечен на 15 февраля.

 

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