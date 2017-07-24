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Новости кино

Сила Трех

24.07.2017 12:35
Сила Трех

Анонсированный в январе перезапуск «Зачарованных» по-прежнему находится в разработке и не попадет на экраны раньше 2018 года. Алисса Милано, сыгравшая в оригинальном сериале роль Фиби, рассказала Daily Beast о нынешнем состоянии и причине откладывания телепроекта.

«Я знаю, что в течение последних нескольких лет CBS Studios пытались перезагрузить “Зачарованных” без участия старого каста. Они просто хотят использовать франшизу, потому что за ней стоят самые преданные фанаты, которые приняли в штыки идею ребута сериала без оригинальных актеров. Думаю, CBS понимает важность правильного подхода, поэтому в прошлом году они твердо решили сделать приквел к нашей истории, но сценарий получился не совсем таким, как они хотели, и скрипт отправили на доработку», – сообщила Милано.

Шоураннером проекта назначена Дженни Урман Снайдер, ранее создавшая сериал «Девственница Джейн». Известно, что действие перезапуска развернётся в 1976 году, однако дата релиза новых «Зачарованных», как и имена участников актерского состава, на данный момент не разглашаются.

 

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