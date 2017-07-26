Скайнет сегодня

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26.07.2017 09:10
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Джеймс Кэмерон пообщался с австралийским изданием News.com.au и обсудил грядущую шестую часть «Терминатора». По словам режиссера, в его планы входит переосмысление sci-fi франшизы и создание новой трилогии.

«Главный вопрос сейчас – изжила ли себя франшиза или её еще можно освежить? Поэтому я обсуждаю варианты с Дэвидом Эллисоном, которому принадлежат международные права на франшизу, а часть прав, распространяющаяся на американский рынок, вернется ко мне через полтора года, и мы размышляем, что можно сделать. Пока что мы склоняемся к переизобретению франшизы и созданию новой трилогии», – заявил Кэмерон.

Ранее главная звезда «Терминатора», Арнольд Шварценеггер, подтвердил свое участие в шестой картине. Предполагается, что постановщик «Дэдпула» Тим Миллер займет режиссерское кресло проекта, дата релиза которого пока что не разглашается.

 

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