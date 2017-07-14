Скрытный народ

Промо-фото с персонажами супергеройского блокбастера «Чёрная Пантера» из киновселенной Marvel. Российская премьераленты с Чедвиком Боузманом в роли титульного героя состоится 16 февраля 2018 года.

После событий фильма «Первый Мститель: Противостояние» Т’Чалла возвращается к себе на родину ‒ изолированную и технически развитую африканскую страну Ваканду, чтобы возложить на себя полномочия нового лидера. Однако вскоре Т’Чалле приходится вступить в борьбу за трон, поскольку завладеть властью над Вакандой также стремятся многочисленные фракции. Когда два противника Т’Чаллы устраивают заговор с целью уничтожить страну, Чёрная Пантера решает объединиться с агентом ЦРУ Эвереттом К. Россом и членами организации «Дора Милахе», чтобы уберечь Ваканду от втягивания в новую мировую войну.

В каст проекта вошли Уинстон Дьюк, Майкл Б. Джордан, Форест Уитакер, Дэниэл Кэлууя, Флоренс Касумба, Анджела Бассетт, Лупита Нионго, Данай Гурира, Летиша Райт, Атандва Кани, Стерлинг К. Браун, Мартин Фриман и Энди Серкис. Режиссерское кресло занимает Райан Куглер, он же приложил руку к сценарию вместе с Джо Робертом Коулом.

Чёрная Пантера / Король Т’Чалла (Чедвик Боузман)

Окойе, глава организации «Дора Милахе» (Данай Гурира)

Шури, сестра Т’Чаллы (Летиша Райт)

В’Каби, доверенное лицо Чёрной Пантеры (Дэниэл Кэлууя)

Зури, один из старейших воинов Ваканды (Форест Уитакер)

М’Баку или Человек-Обезьяна, главный враг Т’Чаллы (Уинстон Дьюк)

Накиа, любовница Т’Чаллы и член «Дора Милахе» (Лупита Нионго)

Эрик Киллмонгер, изгнанник Ваканды, который стремится захватить трон (Майкл Б. Джордан)