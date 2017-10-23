След Фламеля

Опубликован новый промокадр сиквела «Фантастических тварей и где они обитают», намекающий на появление в фильме легендарного Философского камня, созданного алхимиком Николасом Фламелем.

Действие сюжета развернется в 1927 году, спустя несколько месяцев после событий оригинальной ленты. Могущественный тёмный маг Геллерт Гриндевальд (Джонни Депп) сбегает из-под стражи и приступает к поиску еще большего числа приспешников с целью осуществить свою зловещую цель: возвысить волшебников над всеми не-магами. Единственный, кто способен остановить его, это волшебник Альбус Дамблдор (Джуд Лоу), который некогда был самым близким другом Гриндевальда. Но Дамблдору не удастся справиться со злом в одиночку, поэтому он решает заручиться поддержкой своего бывшего ученика, Ньюта Скамандера (Эдди Редмэйн). Захватывающее приключение, полное невероятных опасностей, вновь объединит Ньюта с Тиной (Кэтрин Уотерстон), Куини (Элисон Судол) и Якобом (Дэн Фоглер), а также проверит на прочность их дружбу и верность друг другу.

Также в актерский состав входят Зои Кравиц (Лета Лестрэйндж), Эзра Миллер (Криденс), Каллум Тернер (Тесей Скамандер) и Клаудия Ким. Режиссерское кресло проекта (как и всех последующих трех частей) снова занимает Дэвид Йейтс.

Релиз новых «Фантастических тварей» намечен на 15 ноября 2018 года.