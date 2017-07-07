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Смешные создания

07.07.2017 10:00
Смешные создания

Вышла новая часть экспериментального проекта «Volume 1» от режиссера Нила Бломкампа и Oats Studios. Главную роль в комедийной ленте под названием «Бог: Серенгети» сыграл Шарлто Копли, ранее неоднократно снимавшийся в фильмах Бломкампа.

На данный момент Oats выпустили две части проекта, «Rakka» и «Firebase», которые впоследствии могут разрастись до полнометражных картин. 12 июля ожидается релиз заключительной части sci-fi серии, «Зиготы».

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