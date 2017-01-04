Снова Эдди

Дебютный отрывок из криминальной ленты «Арсенал» с неприлично усатым и привычно переигрывающим Николасом Кейджем. Боевик примечателен тем, что в нем Кейдж вернулся к образу гангстера Эдди из трэшового неонуара «Смертельное падение» 1993 года.

В центре сюжета находятся братья Линдел: Майки (Джонатон Шэк) и Джей Пи (Эдриан Гренье), доверяющие только друг другу. И если Джей Пи смог добиться успеха, управляя строительным бизнесом, то Майки стал мелким бандитом, погрязшим в криминальном мире.

Когда Майки похищает с целью выкупа безжалостный мафиозный авторитет Эдди Кинг (Кейдж), Джей Пи обращается к старому приятелю Сэлу (Джон Кьюсак), работающему детективом. Для того чтобы спасти своего брата, Джей Пи должен рискнуть всем и направить свое желание мести против беспощадной армии гангстера Кинга.

Ранее режиссер фильма Стивен С. Миллер подтвердил, что Николас воплощает образ того самого Эдди из ленты Кристофера Копполы (являющегося братом Кейджа и также получившего небольшую роль в «Арсенале»). Насладиться подборкой лучших моментов с героем Кейджа из «Смертельного падения» можно здесь.

Премьера криминального триллера должна состояться 6 января.