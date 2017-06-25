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Сольный Спайди

25.06.2017 11:30
Сольный Спайди

Продюсер Кевин Файги прояснил ситуацию с «паучьими» кинокомиксами от Sony, якобы являющимися частью вселенной Marvel и Disney, в новом интервью с изданием JoBlo.

«На данный момент в киновселенную Марвел входит только сам Спайди. Мы уже отсняли большую часть сцен Тома Холлэнда для третьей части “Мстителей” и утверждаем дальнейшие планы на сиквел “Возвращения домой”, который станет первым фильмом нашей киновселенной после “Мстителей 4”, выходящих в 2019 году. Они проложат путь для второй ленты таким же образом, как “Противостояние” для “Возвращения домой”, и введут Спайди в контекст уже обновленной киновселенной», – говорит Файги. «Что касается Sony, то им принадлежат права на всех остальных персонажей, и с их стороны очень умно говорить: “Нам необходимо снять замечательное кино о Веноме”. Думаю, они встали на верный путь, взяв на главную роль Тома Харди».

В российском прокате «Человек-паук: Возвращение домой» стартует с 6 июля, релиз его сиквела запланирован на 5 июля 2019 года. «Веном» окажется на широких экранах 4 октября 2018 года.

 

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