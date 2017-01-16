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Новости кино

Спасти Лиама

16.01.2017 08:30
Спасти Лиама

Несколько новых кадров из исторической драмы «Молчание» Мартина Скорсезе. В центре сюжета находятся иезуитские священники (Адам Драйвер и Эндрю Гарфилд), отправляющиеся в Японию на поиски своего пропавшего наставника (Лиам Нисон).

Сюжет «Молчания» основан на романе Сюсаку Эндо. В XVII веке два иезуитских священника, Себастьян и Фрэнсис, прибывают в Японию, чтобы найти своего пропавшего наставника, отправившегося туда с христианской миссией. Священники становятся свидетелями преследования христиан со стороны правительства Японии, дабы очистить страну от пагубного западного влияния. В таких условиях путешественники встречают крайне враждебное отношение японских феодалов ко всем чужестранцам, тем более к миссионерам.  И это не просто неприязнь или оскорбления, на кон поставлены их собственные жизни.

В отечественном прокате «Молчание» окажется 26 января.

 

 

 

 

 

 

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