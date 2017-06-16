Тайна дворянки

Несколько новых фото со съемочной площадки драмы «Офелия» – нестандартной экранизации шекспировского «Гамлета». В объектив попали Дейзи Ридли, Наоми Уоттс, Клайв Оуэн и Том Фелтон.

В центре сюжета переосмысления трагедии Шекспира находится Офелия, шумная, лишенная матери девушка, воспитанная в замке Эльсинор – королевском дворце датских монархов, которая вскоре тановится объектом романтических чувств принца Гамлета. Между ними вспыхивает любовь, но они вынуждены держать свои отношения в секрете. Тем временем Данию поглощают кровавые распри, и когда события доходят до критической точки, Офелия вынуждена выбирать между любовью к Гамлету и собственной жизнью. В отчаянии девушка придумывает план побега и собирается навсегда покинуть замок, унеся с собой опасную тайну – она беременна ребенком принца.

Сценарий картины за авторством Семи Челлас («Безумцы») основан на одноименном романе писательницы Лизы Кляйн и ориентирован прежде всего на молодежную аудиторию. Режиссерское кресло проекта досталось Клер МакКарти. Дата релиза «Офелии» не называется.