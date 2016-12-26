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Тайны монстра

26.12.2016 09:58
Тайны монстра

Появился расширенный промо-ролик игровой экранизации сказки «Красавица и Чудовище», созданной Walt Disney Pictures. Образ Белль воплощает Эмма Уотсон, а роль Чудовища исполнил Дэн Стивенс.

По сюжету, могущественная ведьма заколдовывает принца и его замок за его грубость и обращает принца в Чудовище. Снять заклятие и вернуть все на свои места может только искренняя любовь девушки, сумевшей разглядеть истинную красоту в глубине его сердца.

Режиссером выступил Билл Кондон, снявший ленты «Сумерки» и «Девушки мечты». Над сценарием же работал Стивен ЧбоскиХорошо быть тихоней»). В актерском составе также значатся Люк Эванс, Эмма Томпсон и озвучившие Когсворта и Люмьера Иэн МакКеллен и Юэн МакГрегор.

Российская премьера «Красавицы и Чудовища» состоится 16 марта 2017 года.

 

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